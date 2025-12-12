Mi hanno ingannato Rita Dalla Chiesa il vero motivo dell’addio a Forum

Rita Dalla Chiesa ripercorre il suo percorso professionale e il motivo dietro l’addio a Forum, condividendo emozioni e riflessioni. Con nostalgia e consapevolezza, ricorda gli anni passati in televisione, evidenziando il valore del suo lavoro e i cambiamenti avvenuti nel corso della sua carriera.

Rita Dalla Chiesa torna a sedersi nello studio di Monica Setta con un misto di nostalgia e lucidità, ripercorrendo una carriera che ha segnato la storia della televisione italiana. Nella puntata di Storie al bivio che Rai2 trasmetterà sabato pomeriggio, la conduttrice ha raccontato come, nonostante gli impegni politici che oggi occupano gran parte delle sue giornate, il pensiero torni spesso alla sua “famiglia televisiva”, a quel Forum che l’ha vista protagonista per ben 23 anni. Un pezzo di vita, più che un semplice programma, al quale continua a sentirsi indissolubilmente legata. Rievocando quegli anni, Rita ha affrontato anche il capitolo più doloroso: la sua uscita di scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"OASI BLU DI ANNA RITA DI VITTO E GIULIANO TRABUCCO - S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Il Centro d’Arte Raffaello di Palermo è lieto di presentare "La terra al centro" la nuova mostra personale del maestro Navarra, tra i più apprezzati interpreti dell’iperrealismo contemporaneo, a cura della Professoressa Rita Cedrini, antropologa. L’inaugurazione - facebook.com Vai su Facebook

Rita Dalla Chiesa: «Forum? A Mediaset mi mentirono, dissero che non l'avrebbero più fatto. Palombelli? E' come vedere mio marito con un’altra» - Quando è successo Rita Dalla Chiesa non era più una bambina. Si legge su msn.com

Rita Dalla Chiesa si racconta, dall'omicidio del padre all'addio a Forum: "Avrei dovuto parlare con Pier Silvio Berlusconi" - L'ex conduttrice dello storico programma Mediaset ripercorre la sua vita privata e professionale "Anche adesso che sono ormai nell'imbuto della vita, papà mi continua a mancare moltissimo. Lo riporta today.it

Rita Dalla Chiesa: 'Mio padre mi aveva detto la prima corona che arriva al mio funerale è del ...

Video Rita Dalla Chiesa: 'Mio padre mi aveva detto la prima corona che arriva al mio funerale è del ... Video Rita Dalla Chiesa: 'Mio padre mi aveva detto la prima corona che arriva al mio funerale è del ...