Mi fa inca**re non è possibile Dritto e Rovescio la furia di Paolo Del Debbio in diretta

Durante la puntata di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha mostrato una forte presa di posizione, esprimendo il suo disappunto e criticando duramente alcune questioni affrontate in diretta. La discussione si è fatta intensa, riflettendo il suo tono deciso e senza mezze misure.

A Dritto e Rovescio la serata si è accesa con un Paolo Del Debbio particolarmente deciso, che non ha risparmiato critiche. Il conduttore, noto per il suo stile diretto e senza filtri, ha puntato il dito contro quella che considera una gestione inadeguata delle misure restrittive: "Mi fa inc***re moltissimo il fatto che fosse ai domiciliari ed è andato a commettere reati. Allora non si può fare veramente nulla, ma come si fa?". Nel corso della puntata, Del Debbio ha spiegato con maggiore dettaglio le sue posizioni, sottolineando le lacune secondo lui presenti nell'organizzazione del sistema giudiziario e della vigilanza: "Ma si può mettere uno ai domiciliari, pur sapendo che è pericoloso socialmente? Perché questa è la motivazione della restrizione della libertà di una persona.