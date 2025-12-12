Mezzi in vendita con chilometri molto limati

A Bergamo, alcuni mezzi in vendita presentavano chilometraggi fortemente ridotti, creando inganno tra acquirenti. Per promuovere le auto, venivano utilizzati piattaforme online come

BERGAMO Per "pubblicizzare" le auto destinate alla vendita utilizzavano siti on line del tipo "Subito.it", oppure "Marketplace" di Facebook, o "Autoscout.it". Nell’annuncio erano indicati la marca (ad esempio: Bmw, Mercedes, Porsche Macan, una Jeep, Audi) il modello, l’anno di immatricolazione e i chilometri percorsi. In un caso, nella vendita di una Golf, l’annuncio recitava: chilometri percorsi 99mila, prezzo 9.200,00. Peccato che di chilometri quella vettura ne avesse già fatti 181.254. Annunci civetta per attirare l’attenzione. Così come il prezzo e il numero dei chilometri indicati, che, come è emerso, non corrispondeva alla realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

