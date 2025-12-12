Metropolitana di Catania il Mit stanzia ulteriori 50 milioni di euro | Sammartino ringrazia Salvini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 50 milioni di euro aggiuntivi per la metropolitana di Catania. Questa nuova tranche di fondi rappresenta un passo importante per il completamento del progetto, contribuendo a migliorare i trasporti pubblici nella città. Il sindaco Sammartino ha espresso gratitudine nei confronti del ministro Salvini per il supporto ricevuto.

"Ringrazio il ministro Matteo Salvini per le ulteriori risorse stanziate dal Mit per il completamento della metropolitana di Catania. Un'iniezione di denaro che consentirà di ultimare i due lotti Monte Po-Misterbianco Centro e Stesicoro-Aeroporto." Lo dichiara il Vice Presidente della Regione. Cataniatoday.it Metro di Catania, Lega: "Completamento grazie a Salvini" - CATANIA – La metropolitana di Catania potrà avvicinarsi al completamento grazie allo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. livesicilia.it

METROPOLITANA A CATANIA. IL DISTASTRO DI VIA CASTROMARINO DEL 2020

Video METROPOLITANA A CATANIA. IL DISTASTRO DI VIA CASTROMARINO DEL 2020 Video METROPOLITANA A CATANIA. IL DISTASTRO DI VIA CASTROMARINO DEL 2020