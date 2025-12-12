Metromare pendolari bloccati all’alba | ennesima mattinata di disagi

Ennesima mattinata di disagi sulla Metromare di Ostia, con centinaia di pendolari bloccati nelle stazioni dall’alba. Sin dalle prime ore del giorno, i passeggeri hanno dovuto fare i conti con l’assenza di treni, causando disagi e ritardi per lavoratori e cittadini. La situazione si ripete, alimentando le preoccupazioni sulla regolarità del servizio di trasporto.

Ostia, 12 dicembre 2025 – Un’altra alba di disagi, l’ennesima, sulla Metromare. Centinaia di pendolari e lavoratori dell’edilizia e dei servizi sono rimasti bloccati nelle stazioni fin dall’inizio del servizio, senza treni per circa un’ora. Poi, a catena, soppressioni e corse in pesante ritardo, fino all’avvio dello sciopero che ha di fatto “salvato” le due aziende di s-Gestione da una giornata ordinaria che si stava trasformando nell’ennesimo collasso operativo. La pazienza dell’utenza è ormai al limite. Ogni nuova mattinata di disservizi alimenta una frattura sempre più profonda tra gestori e cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ufficializzati lavori sulla linea Metromare per migliorare lo stato del servizio. Si profila un altro anno di chiusure serali per i pendolari (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Metromare, pendolari bloccati all’alba: ennesima mattinata di disagi - Centinaia di persone bloccate nelle stazioni fin dall’inizio del servizio, senza treni per circa un’ora. Segnala ilfaroonline.it

Metromare nel caos per un guasto elettrico, migliaia di pendolari in strada - Per un guasto elettrico alla sottostazione di Vitinia, infatti, la Metromare si è fermata e ha costretto Cotral a mettere in campo le ... Secondo romatoday.it