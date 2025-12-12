Metroid Prime 4 Beyond | le cinque cose da sapere prima di gettarsi nella nuova avventura di Samus
Prima di immergerti in Metroid Prime 4 Beyond, la nuova esclusiva Nintendo Switch, è importante conoscere alcune informazioni chiave. Questo articolo ti guiderà attraverso cinque aspetti essenziali per affrontare al meglio la nuova avventura di Samus Aran, preparandoti a scoprire un mondo futuristico ricco di sfide e misteri.
La nuova esclusiva Nintendo Switch fa gola a tantissimi giocatori, sia di lunga data che neofiti, ma prima di addentrarvi nel mondo futuristico e ricco di insidie di Metroid Prime 4 Beyond è bene che conosciate delle informazioni essenziali che vi aiuteranno a portare a compimento la nuova avventura di Samus Aran. La saga di Metroid non ha la stessa fama delle altre storiche di Nintendo, ma l’IP della casa di Kyoto può contare su una nicchia importante di appassionati che si è costruita nel tempo. Le prime avventure di Samus – eroina che si cela sotto l’armatura da Iron Man – risalgono addirittura agli anni ’80 e sono capostipiti di un genere che porta il suo nome all’interno e che proprio negli ultimi anni è tornato di moda. 🔗 Leggi su Esports247.it
Metroid Prime 4 Beyond Review - The Final Verdict
Metroid Prime 4: Beyond non fa il botto nella classifica giapponese Vai su X
Abbiamo giocato a Metroid Prime 4 per Nintendo Switch 2 grazie a Nintendo Switch Un gioco pazzesco! Ecco tutto quello che c'è da sapere - facebook.com Vai su Facebook
Metroid Prime 4: Beyond: il nuovo capitolo della saga divide i fan - L'atteso nuovo capitolo della saga di videogiochi con Samus Aran protagonista torna con Retro Studio tra esplorazione, sci- Secondo sentieriselvaggi.it
Recensione Metroid Prime 4: Beyond, la Tripla A secondo Nintendo - A un soffio dai Game Awards, la recensione di un classico moderno: ecco cosa pensiamo di Beyond, attesa concretizzazione di Metroid Prime 4. Come scrive tuttotek.it