Meteo weekend tra anticiclone inversioni termiche e clima mite
Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili grazie alla presenza di un robusto anticiclone che interesserà gran parte dell’Europa centrale e meridionale. Il clima sarà generalmente mite, con inversioni termiche che accentuano le temperature più elevate rispetto alle medie stagionali, offrendo condizioni favorevoli per le attività all’aperto.
Il weekend di Santa Lucia sarà contraddistinto dalla presenza della vasta e robusta struttura anticiclonica padrona di buona parte dell’Europa centrale e meridionale. Come negli ultimi giorni, anche nel weekend il tempo sull’Italia rimarrà stabile, anche se non per forza soleggiato. Gli elementi dominanti saranno sempre foschie, nebbie e nubi basse a bassa quota, figlie delle inversioni termiche, con il cielo che su diversi settori risulterà grigio, non solo di notte ma localmente anche nelle ore centrali del giorno. Le zone maggiormente soggette a questi fenomeni saranno la Val Padana, dove sono attesi banchi di nebbia, specie lungo il corso del Po, in temporaneo diradamento nelle ore diurne seppur con una minore incidenza domenica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
️️ ANTICICLONE E TEMPERATURE ANOMALE FINO AL WEEKEND, POI POSSIBILE NOVITÀ MARTEDÌ 16 DICEMBRE CON L’ARRIVO DI UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA ️️ ️ Amici di Meteo in Piemonte ben ritrovati! Un esteso campo di alt - facebook.com Vai su Facebook
#METEO #WEEKEND e tendenza Pressione in graduale rialzo; ci attende un lungo periodo di tempo stabile e mediamente soleggiato, specie in montagna. Temperature miti, oltre la media.. ️ qui per tutti i dettagli fino a 7 giorni: reggioemiliameteo.it/previsio Vai su X
Anticiclone africano, tregua nel weekend con sole e bel tempo: poi arriva la pioggia lava-smog - L’Europa resta sotto il dominio dell’anticiclone africano, una vasta area di alta pressione che da giorni impone condizioni meteorologiche fotocopia: cieli grigi per nubi basse ... ilmessaggero.it scrive
Meteo Italia – anticiclone prevalente ma nel corso della prossima settimana possibile passaggio instabile - Italia sotto la protezione dell'anticiclone nel weekend, per la prossima settimana un passaggio instabile potrebbe coinvolgere il Mediterraneo ... Secondo centrometeoitaliano.it
Previsioni Meteo, nessun anticiclone africano sull'Italia! Nel weekend tornano le grandi piogge