Meteo weekend tra anticiclone inversioni termiche e clima mite

Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili grazie alla presenza di un robusto anticiclone che interesserà gran parte dell’Europa centrale e meridionale. Il clima sarà generalmente mite, con inversioni termiche che accentuano le temperature più elevate rispetto alle medie stagionali, offrendo condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Il weekend di Santa Lucia sarà contraddistinto dalla presenza della vasta e robusta struttura anticiclonica padrona di buona parte dell'Europa centrale e meridionale. Come negli ultimi giorni, anche nel weekend il tempo sull'Italia rimarrà stabile, anche se non per forza soleggiato. Gli elementi dominanti saranno sempre foschie, nebbie e nubi basse a bassa quota, figlie delle inversioni termiche, con il cielo che su diversi settori risulterà grigio, non solo di notte ma localmente anche nelle ore centrali del giorno. Le zone maggiormente soggette a questi fenomeni saranno la Val Padana, dove sono attesi banchi di nebbia, specie lungo il corso del Po, in temporaneo diradamento nelle ore diurne seppur con una minore incidenza domenica.