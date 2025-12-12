Meteo Roma del 12-12-2025 ore 19 | 15

Previsioni del tempo per Roma e il Nord Italia del 12 dicembre 2025: giornata caratterizzata da tempo stabile e cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni nel corso della giornata e temperature stazionarie.

meteo e ben ritrovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con multitab compatta lungo la Pianura Padana sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti bassi anche su Liguria settori costieri Adri attici in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo con ancora non mi batte lungo la Pianura Padana al centro al mattino c'è liberamente soleggiati qualche addensamento atteso sulle coste adriatiche al pomeriggio poche variazioni con ancora tempo del tutto asciutto interateneo si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora direttamente i bassi lungo le coste orientali al sud Al mattino cieli soleggiati Salvo la presenza di addensamento i battiti lungo la Puglia al promemoria di giorno segnalate anche sul Cilento e coste tirreniche della Calabria nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente ancora non mi basse tra Molise e Puglia temperature minime massime stazionarie da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

