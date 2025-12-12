Meteo Roma del 12-12-2025 ore 06 | 15

Le previsioni del tempo per Roma del 12 dicembre 2025 indicano condizioni stabili, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino e poche variazioni nel corso della giornata, mantenendo un clima asciutto e senza cambiamenti significativi.

meteo e ben ritornate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con velocità batte compatta lungo la Pianura Padana sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti bassi anche su Liguria settori costieri Adriatico ci interroga in nottata Ti rinnovano condizioni di tempo con ancora non mi batte lungo la Pianura Padana al centro al mattino c'è liberamente soleggiati qualche addensamento atteso sulle coste adriatiche al pomeriggio poche variazioni qua ancora tempo del tutto asciutto interateneo ti rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora direttamente i baffi lungo le coste orientali al sud Al mattino cieli soleggiati Salvo la presenza di addensamenti bassi lungo la Puglia al promemoria di giorno mi batte segnalate anche sul Cilento e coste tirreniche della Calabria nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente ancora nubi basse tra Molise e Puglia temperature minime massime stazionarie da nord a sud previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 12-12-2025 ore 06:15

