Meteo previsto maltempo e neve | le previsioni

Dopo un periodo di bel tempo, le previsioni meteo annunciano un cambiamento: sono attese neve e maltempo, accompagnati da un calo delle temperature. Le condizioni atmosferiche si intensificheranno nei prossimi giorni, segnando un cambio significativo rispetto alle giornate di sole che hanno caratterizzato il fine settimana.

Dopo il sole che accompagnerà le giornate fino al weekend, è previsto un cambiamento meteorologico. Le ultime previsioni meteo, infatti, vedono un calo delle temperature e l'arrivo del maltempo. NEVE E PERTURBAZIONI – Stando alle ultime previsioni, l'anticiclone che ha garantito giornate soleggiate in quasi tutta l'Italia, arretrerà per l'arrivo di una nuova perturbazione dal nord.

Previsioni Meteo, domina l'Anticiclone invernale ma stanno per tornare maltempo e neve! E a Natale…

