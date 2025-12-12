Meteo | Previsioni per sabato 13 dicembre

Le previsioni meteo per sabato 13 dicembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da sole splendente e assenza di piogge. Le temperature si aggireranno tra i 5°C e i 13°C, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto e spostamenti. Lo zero termico si attesterà a circa 2939 metri, garantendo un clima mite e stabile.

