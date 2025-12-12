Meteo le previsioni in Campania per venerdì 12 dicembre 2025

Le previsioni meteo per la Campania di venerdì 12 dicembre 2025 indicano condizioni generalmente stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi. A Avellino il tempo sarà asciutto durante tutto il giorno, con qualche possibile addensamento serale. Ecco le anticipazioni sulle condizioni atmosferiche nella regione, per un quadro completo delle previsioni per questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 12 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2992m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it