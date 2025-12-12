Meteo Campania | sole e temperature miti nel weekend piogge in arrivo dalla prossima settimana

2anews.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per la Campania indicano un weekend caratterizzato da sole e temperature miti, ideali per trascorrere momenti all'aperto. Tuttavia, a partire da martedì, è previsto un cambiamento con l'arrivo di piogge e un ritorno a condizioni più instabili. Ecco le anticipazioni sul tempo e le variazioni previste nei prossimi giorni.

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, bel tempo su tutta la regione fino a domenica 14 dicembre, poi cambia lo scenario: da martedì atteso un peggioramento con piogge e aria più pulita. Un weekend all’insegna della stabilità atmosferica anche in Campania, prima di un nuovo cambio di scenario previsto per l’inizio della prossima settimana. Le . 🔗 Leggi su 2anews.it

meteo campania sole e temperature miti nel weekend piogge in arrivo dalla prossima settimana

© 2anews.it - Meteo Campania: sole e temperature miti nel weekend, piogge in arrivo dalla prossima settimana

meteo campania sole temperatureLe previsioni meteo a Napoli e in Campania del weekend dal 13 al 14 dicembre - Quello di sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà un weekend caratterizzato dall'assenza di precipitazioni su tutto il territorio della Campania. Segnala ilmattino.it

meteo campania sole temperatureMeteo Campania, le previsioni per il ponte dell’Immacolata: weekend stabile e soleggiato - Ponte dell’Immacolata stabile e soleggiato secondo le ultime previsioni meteo Campania: temperature in aumento di giorno e poche nubi ... Si legge su 2anews.it

Meteo: le previsioni per domani

Video Meteo: le previsioni per domani