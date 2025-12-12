Meteo a Reggio Calabria weekend di Santa Lucia tra alta pressione e temperature in lieve calo
Il weekend di Santa Lucia si preannuncia stabile sulla Calabria, con condizioni di alta pressione che prevalgono sulla regione. Le temperature, in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, manterranno un clima asciutto e soleggiato, offrendo condizioni favorevoli per le attività all'aperto. Ecco le previsioni dettagliate per il territorio di Reggio Calabria.
La situazione meteorologica sulla Calabria non mostrerà cambiamenti significativi nel corso del fine settimana. L’alta pressione continuerà infatti a dominare il Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione. Secondo le previsioni di Francesc0 Nucera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
ReggioEmiliaMeteo. Onoychenko · Winter. Una mattina di #neve fitta al #rifugiobattisti (1761m) #appennino #reggioemilia #meteo Webcam: https://www.reggioemiliameteo.it/webcam-rifugio-battisti-nord.php - facebook.com Vai su Facebook
Meteo a Reggio Calabria, weekend di Santa Lucia tra alta pressione e temperature in lieve calo - Le previsioni del meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo: "Un cambiamento è possibile da martedì col ritorno della pioggia" ... Segnala reggiotoday.it
Meteo, variabilità nel weekend a Reggio Calabria: le previsioni per il ponte dell'Immacolata - Le indicazioni del meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo: "Massime in lieve calo e non superiori ai 16 gradi. Si legge su reggiotoday.it
MeteoReporter Reggio Calabria 9/02/2015