Mestre assolto 52enne accusato di una relazione sessuale di nove mesi con una 15enne | Non è dimostrata l’assenza di consenso

A Mestre, un uomo di 52 anni è stato assolto dall’accusa di aver intrattenuto una relazione sessuale con una minorenne, sostenendo che non è stata dimostrata l’assenza di consenso. I fatti, risalenti alla fine del 2020, coinvolgono una relazione durata nove mesi, iniziata secondo l’accusa tramite social network e caratterizzata da dinamiche considerate anomale per l’età dell’uomo.

I fatti risalgono alla fine del 2020. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la relazione sarebbe nata attraverso i social network, con una dinamica anomala per l'età dell'uomo coinvolto.

