Messi statua monumentale e GOAT Tour | l’omaggio globale al campione argentino

L’arte e l’ammirazione internazionale si uniscono nel tributo a Lionel Messi, simbolo del calcio mondiale. Tra una statua monumentale e il GOAT Tour, il campione argentino continua a lasciare un'impronta indelebile, confermando il suo status di leggenda e il suo influsso globale.

Inter News 24 Messi, l’otto volte Pallone d’Oro protagonista di un viaggio-evento che conferma il suo impatto planetario. L’India si prepara a rendere omaggio a Lionel Messi, fuoriclasse argentino e icona assoluta del calcio mondiale. Come riportato dall’ANSA, a Calcutta verrà inaugurata una statua di ferro alta 21 metri che raffigura il campione con la Coppa del Mondo tra le mani, simbolo del trionfo conquistato con l’Argentina ai Mondiali del 2022. Un riconoscimento imponente, che testimonia la portata globale della figura di Messi, otto volte vincitore del Pallone d’Oro e oggi leader dell’Inter Miami. Internews24.com Messi protagonista del “GOAT Tour”: a Calcutta l’inaugurazione della statua di 21 metri che lo raffigura sul trono con la Coppa del Mondo - Calcutta celebra Messi con una statua monumentale di 21 metri: l’argentino inaugurerà il tributo con la Coppa del Mondo in mano A Calcutta verrà inaugurata domani, 13 dicembre, una monumentale statua ... calcionews24.com Lionel Messi inaugura a Calcutta una statua di 21 metri in suo onore - Il calciatore argentino, atteso per il 'GOAT Tour', farà tappe anche in altre città: "L'India è un Paese molto speciale, tifosi fantastici" ... msn.com Hanno eretto una statua alta 21 metri raffigurante Messi che regge la Coppa del Mondo: è la più alta mai costruita, ma il numero 10 l’ha inaugurata dalla sua stanza di hotel. Ecco perché: https://fanpa.ge/hkWMH . - facebook.com facebook CURIOSITA' - Messi inaugurerà a Calcutta una statua di 21 metri in suo onore ift.tt/XMbKrUV x.com © Internews24.com - Messi, statua monumentale e GOAT Tour: l’omaggio globale al campione argentino

La ciudad que convirtió a Messi en monumento ?

Video La ciudad que convirtió a Messi en monumento ? Video La ciudad que convirtió a Messi en monumento ?