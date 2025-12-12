Messi protagonista del GOAT Tour | a Calcutta l’inaugurazione della statua di 21 metri che lo raffigura sul trono con la Coppa del Mondo

A Calcutta sarà inaugurata domani una statua di 21 metri dedicata a Lionel Messi, raffigurandolo sul trono con la Coppa del Mondo in mano. L’opera, simbolo di riconoscimento e celebrazione, rende omaggio all’argentino e al suo straordinario percorso nel calcio internazionale.

Calcutta celebra Messi con una statua monumentale di 21 metri: l'argentino inaugurerà il tributo con la Coppa del Mondo in mano A Calcutta verrà inaugurata domani, 13 dicembre, una monumentale statua di ferro alta 21 metri dedicata a Lionel Messi. L'opera raffigura l'argentino con la Coppa del Mondo in mano, seduto su un trono, simbolo . Calcionews24.com Lionel Messi inaugura a Calcutta una statua di 21 metri in suo onore - Il calciatore argentino, atteso per il 'GOAT Tour', farà tappe anche in altre città: "L'India è un Paese molto speciale, tifosi fantastici" ... msn.com Messi inaugurerà a Calcutta una statua di 21 metri in suo onore - Lionel Messi inaugurerà domani a Calcutta una statua di ferro 21 metri in suo onore, che lo raffigura con la Coppa del Mondo in mano. msn.com

