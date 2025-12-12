Messi inaugura virtualmente la gigantesca statua costruita per lui in India | non può avvicinarsi

Lionel Messi ha virtualmente inaugurato in India una gigantesca statua dedicata a lui, alta 21 metri e raffigurante il Coppa del Mondo. La statua, la più alta mai realizzata in suo onore, si trova a Calcutta, ma l'attuale campione del mondo ha partecipato all'inaugurazione dall'hotel tramite un collegamento digitale.

A Calcutta i tifosi hanno eretto una statua alta 21 metri raffigurante Messi che regge la Coppa del Mondo: è la più alta mai costruita, ma il numero 10 l'ha inaugurata dalla sua stanza di hotel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Festa e inaugurazione alla palestra Albatros! Ieri pomeriggio, a Traversetolo, abbiamo festeggiato tutti insieme l’inaugurazione ufficiale della palestra Albatros, completamente rinnovata grazie ai lavori portati avanti nell’ultimo anno. Un pomeriggio di fest - facebook.com Vai su Facebook

Messi inaugura virtualmente la gigantesca statua costruita per lui in India: non può avvicinarsi - A Calcutta i tifosi hanno eretto una statua alta 21 metri raffigurante Messi che regge la Coppa del Mondo: è la più alta mai costruita, ma il numero ... Come scrive fanpage.it

GOAT Unveiled: Kolkata Reveals a 70-Foot Lionel Messi Statue!

Video GOAT Unveiled: Kolkata Reveals a 70-Foot Lionel Messi Statue! Video GOAT Unveiled: Kolkata Reveals a 70-Foot Lionel Messi Statue!