Messi avrà una statua in India alta 21 metri domani l’inaugurazione Rmc Sport

A Calcutta, in India, sarà inaugurata domani una imponente statua di ferro di 21 metri dedicata a Lionel Messi. La scultura raffigura il campione argentino con la Coppa del Mondo vinta nel 2022, celebrando il suo straordinario successo e il suo impatto nel mondo del calcio.

In India, a Calcutta, è stata costruita una statua di ferro alta 21 metri dedicata a Lionel Messi, che raffigura l’argentino con la Coppa del Mondo vinta nel 2022. La statua di Messi a Calcutta. Rmc Sport scrive: In occasione di un tour di tre giorni in India, Lionel Messi inaugurerà una statua a sua somiglianza di 21 metri di altezza domani a Calcutta. Il monumento, che è stato costruito in 40 giorni, dimostra l’immensa popolarità della stella argentina nel Paese più popoloso del mondo. E’ atteso in India da questo sabato, in un Paese dove è venerato. Prova dell’incredibile mania in India, un club ha costruito una statua alta 21 metri. Ilnapolista.it

