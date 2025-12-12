Merenda di Natale al maneggio | open day con una lezione omaggio

Sabato 13 dicembre, l'ASD Villaggio Lakota di Ammonite apre le porte con un open day dedicato alla merenda di Natale. Dalle 15 alle 18, sarà possibile gustare vin brulé e dolcetti fatti in casa, immersi nell’atmosfera festiva tra il fascino dei cavalli e un'originale lezione omaggio al maneggio. Un'occasione per vivere un pomeriggio speciale tra tradizione e natura.

Profumo di vin brulé, dolcetti fatti in casa e il fascino dei cavalli: sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18, l'asd Villaggio Lakota (Circolo Ippico) di Ammonite, apre il suo maneggio per una speciale merenda di Natale. L'evento, a offerta libera, è un vero e proprio open day della scuola di.

