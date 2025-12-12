Merenda di Natale al maneggio | open day con una lezione omaggio

Sabato 13 dicembre, l’ASD Villaggio Lakota di Ammonite organizza un open day natalizio presso il suo maneggio. Dalle 15 alle 18, sarà possibile partecipare a una lezione omaggio, gustare vin brulé, dolcetti fatti in casa e immergersi nell’atmosfera magica delle feste circondati dai cavalli. Un'occasione per vivere un pomeriggio di festa e tradizione.

Profumo di vin brulé, dolcetti fatti in casa e il fascino dei cavalli: sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18, l'asd Villaggio Lakota (Circolo Ippico) di Ammonite, apre il suo maneggio per una speciale merenda di Natale. L'evento, a offerta libera, è un vero e proprio open day della scuola di.

