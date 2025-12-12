Mercato Napoli possibile cessione a gennaio | può restare in Serie A

Il mercato di gennaio potrebbe portare una svolta per Luca Marianucci, che attualmente trova poche occasioni di impiego nel Napoli. La possibilità di una cessione si fa strada, con l'obiettivo di trovare maggiore spazio altrove. Restano da definire le strategie del club e le eventuali destinazioni per il giovane calciatore, mentre si attende una decisione ufficiale.

Poco utilizzato in questa prima parte di stagione, Luca Marianucci potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Cremonese e Torino sono interessate al difensore, che partirebbe in prestito per trovare più spazio e acquisire esperienza. Napoli, Marianucci in partenza: su di lui Cremonese e Torino. La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina e, per questa ragione, in casa Napoli si intensificano le voci anche sulle possibili partenze. Stando a quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri potrebbe scegliere di lasciar andare Luca Marianucci. Arrivato in estate dall’Empoli per 9 milioni di euro, finora il classe 2004 è stato impiegato soltanto contro il Milan da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it