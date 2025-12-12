Mercato Inter Palestra accende i sogni dei tifosi | la pista per l’esterno dell’Atalanta è complicata! La valutazione

Il mercato dell'Inter si anima con l'interesse per un giovane talento dell'Atalanta, alimentando le speranze dei tifosi. Tuttavia, la trattativa per l'esterno classe 2005 si rivela complessa, complicando le possibilità di concretizzare l'operazione. Ecco una panoramica sulla situazione, analizzata dalla Redazione di Inter News 24.

Inter News 24 fatta per il classe 2005. Il futuro della fascia destra dell’ Inter potrebbe parlare un dialetto milanese molto stretto, ma l’operazione per riportare a casa un talento locale si preannuncia come una delle più onerose e complesse delle prossime sessioni di mercato. Il nome che sta scalando prepotentemente le gerarchie nei taccuini di Viale della Liberazione è quello di Marco Palestra. L’esterno italiano classe 2005, che sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Cagliari, è diventato l’oggetto del desiderio della dirigenza campione d’Italia, sempre attenta ai migliori prospetti del panorama nazionale. Internews24.com

