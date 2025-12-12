Mercato Inter Gila può essere il regalo sotto l’albero per Chivu! La cifra già stanziata da questa estate

Il mercato dell'Inter si riscalda con l'ipotesi di un ritorno di Gila dalla Lazio, un possibile regalo natalizio per Chivu. La cifra già stanziata questa estate sembra aver avvicinato ulteriormente i due club, alimentando le speranze di un rinnovo di collaborazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Inter News 24 per il colpo dalla Lazio. L’emergenza difensiva scatenata dal grave infortunio di Francesco Acerbi impone riflessioni immediate e cambi di strategia in casa Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione, che inizialmente pianificava un mercato di riparazione prettamente conservativo, si trova ora costretta a intervenire con decisione per colmare il vuoto lasciato dal veterano della retroguardia, il cui stop si preannuncia lungo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Piero Ausilio non si farà trovare impreparato: il dirigente ha infatti a disposizione un “tesoretto” importante, una cifra che oscilla tra i 20 e i 24 milioni di euro, frutto del budget non utilizzato durante la sessione estiva e rimasto nelle casse societarie. Internews24.com

