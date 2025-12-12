Mercatino per sostenere Casa Pezzini Sotto l’albero i doni del cuore Domani la comunità si apre alla città

Domani, la comunità si apre alla città con un mercatino solidale per sostenere Casa Pezzini. Un grande albero decorato all’insegna di solidarietà e inclusione si trova in via Comparini 6, simbolo di un impegno che unisce cuore e solidarietà per le persone accolte nel complesso residenziale.

Un grande albero con le luci e le decorazioni, un grande albero che è stato allestito all’insegna della solidarietà e della inclusione: è l’abete che campeggia in via Comparini 6, il numero civico che corrisponde al complesso residenziale realizzato grazie alla Fondazione Pezzini, 22 unità immobiliari che ad oggi accolgono trenta persone. L’albero campeggia all’ingresso della residenza e si è illuminato questo anno per la prima volta grazie all’impegno degli ospiti e dello staff di Fondazione Pezzini che con amore e impegno lo hanno realizzato. Nasce dalla solidarietà e dall’inclusione il primo Natale organizzato con la finalità di aprire la Fondazione alla città e per festeggiare con la collettività le festività natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it