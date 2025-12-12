Mercatini trenino lillipuziano favole e magia | iniziative weekend a Prato

Il weekend a Prato si anima con mercatini, trenini lillipuziani, favole e atmosfere magiche. Tra luci scintillanti e tradizioni natalizie, la città si trasforma in un incanto per grandi e piccini, offrendo iniziative che rendono il periodo festivo ancora più speciale.

Prato, 12 dicembre 2025 – Passeggiare per Prato nel periodo natalizio significa lasciarsi avvolgere da un’atmosfera che trasforma la città in un racconto di luci, sapori e tradizioni. Le luminarie, pensate su misura per le piazze e vie storiche, diventano scenografie suggestive: un gigantesco pacco regalo, in prospettiva dell'antica porta, illumina piazza Mercatale; un trenino scintillante accende piazza delle Carceri; una stella cometa e una sfera luminosa brillano in piazza del Duomo, invitando a fermarsi per un selfie e a condividere la magia del Natale. C’è poi il trenino lillipuziano itinerante, che nei giorni di venerdì, sabato e domenica, oltre che il 25 e il 26 dicembre, accompagna gratuitamente grandi e piccini per le vie del centro. Lanazione.it

