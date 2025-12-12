Mentalità di guerra necessità di pace

In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, cresce la discussione sulla mentalità di guerra e la urgente necessità di pace. Le dinamiche attuali, influenzate da approcci imprevedibili e spesso aggressivi, evidenziano l’importanza di un cambio di rotta verso soluzioni pacifiche e dialogo, oltre le mere strategie di potere.

Oltre e persino più che del futuro dell’Ucraina, quello di cui si sta discutendo in questi giorni nelle maniere rudi imposte da Donal Trump e con l’improvvisazione di un’Unione europea . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

