Giorgia Meloni ha ricevuto il premio Thatcher, riconoscimento che celebra il suo impegno e il suo ruolo politico. Nel discorso di ringraziamento, ha dedicato il premio a Margaret Thatcher, sottolineando il suo rispetto per le idee coraggiose e la libertà di espressione che hanno segnato la storia.

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie a tutti per questo riconoscimento, dedicato a una donna che ha lasciato il suo segno nel XX secolo e nella storia per le sue idee coraggiose e soprattutto per la libertà con cui le ha espresse: non penso di meritarlo. A essere onesti, c'è molto lavoro da fare e molto ancora da dimostrare per essere a quel livello. Stiamo semplicemente cercando di fare del nostro meglio. Io mi considero principalmente un soldato e mi considero un soldato di un'idea”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendo il premio Margaret Thatcher Awards in occasione dell'evento organizzato dalla fondazione New Direction nel centenario della nascita della Lady di Ferro, all'Acquario romano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni riceve il premio Thatcher “Sono un soldato al servizio di un'idea”

