Il premier Giorgia Meloni ha ricevuto il primo premio Thatcher durante la prima edizione dei Margaret Thatcher Awards, organizzata dalla fondazione New Direction. Nell’intervento, ha sottolineato le sfide e i principi del conservatorismo, evidenziando l’importanza del rispetto, della comprensione e della difesa dei propri valori. Un evento che ha richiamato l’eredità della storica leader britannica.

Il premier, intervenendo alla prima edizione dei Margaret Thatcher Awards, evento organizzato all’Acquario Romano dalla fondazione New Direction, il think tank dei Conservatori europei: «Non si può rispettare gli altri se non si cerca di capirli, ma non si può chiedere rispetto se non si difende ciò che si è e non si cerca di dimostrarlo. Questo è il lavoro che ogni conservatore fa, ed è per questo che voglio ringraziarvi per combattere in un campo in cui sappiamo che non è facile combattere. Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia». «Grazie per questo premio» – ha detto ancora la premier – «che mi ha riportato alla mente le parole di un grande pensatore caro a tutti i conservatori, Sir Roger Scruton, il quale disse: “Il conservatorismo è l’istinto di aggrapparsi a ciò che amiamo per proteggerlo dal degrado e dalla violenza, e costruire la nostra vita attorno ad esso”. Laverita.info © Laverita.info - Meloni riceve il premio Thatcher: «Non è facile essere conservatori».

