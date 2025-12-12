Meloni riceve Abu Mazen il picchetto d' onore a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese. L'incontro è stato suggellato con l'assegnazione di un picchetto d'onore, simbolo di rispetto e ufficialità delle relazioni tra Italia e Palestina. La visita si inserisce in un contesto di dialogo e cooperazione tra i due paesi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi Abu Mazen. Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese è stato accolto con un picchetto d'onore. "I due leader hanno discusso gli ultimi sviluppi nella regione e in particolare la necessità di consolidare il cessate il fuoco a Gaza attraverso la piena attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

