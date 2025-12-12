Meloni riceve Abu Mazen | a Palazzo Chigi spunta la bandiera della Palestina

Il presidente del Consiglio Meloni ha incontrato Abu Mazen a Palazzo Chigi, segnando un momento importante per la diplomazia italiana nel contesto mediorientale. L'evento ha visto anche l'esposizione della bandiera della Palestina, sottolineando l'impegno del governo italiano nel favorire il dialogo e la collaborazione nella regione.

La diplomazia italiana continua a svolgere un ruolo attivo e di primo piano nel delicato contesto mediorientale, come testimoniato dal recente e significativo incontro tenutosi a Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), Abu Mazen (Mahmoud Abbas), per una serie di colloqui che si sono concentrati, in modo prioritario, sulle prospettive e sulle sfide inerenti al processo di pace tra israeliani e palestinesi. Questo summit non è stato un evento isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia volta a mantenere aperti i canali di dialogo e a sostenere ogni sforzo per una de-escalation e per la ricerca di una soluzione politica duratura. Thesocialpost.it

