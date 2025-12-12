Meloni porta Abu Mazen ad Atreju la sua presenza dimostra la centralità dell' Italia

Giorgia Meloni ha incontrato ad Atreju il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, sottolineando la centralità dell'Italia nel contesto internazionale. L'incontro ha visto la premier ribadire l'impegno italiano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza, ricevendo il supporto di Mahmoud Abbas. Un momento simbolico che evidenzia il ruolo del nostro Paese nel quadro geopolitico.

AGI - Palazzo Chigi, poi Atreju. Abu Mazen e Giorgia Meloni. Nell'incontro tra la premier e il presidente dell' Autorità Nazionale Palestinese l' Italia ribadisce "la determinazione a svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza ", raccogliendo il "pieno sostegno" di Mahmoud Abbas. Il fuoriprogramma . Quindi è la volta della kermesse di Fratelli d'Italia, con tanto di fuori programma. Ad accompagnare il leader palestinese a Castel S.Angelo, dove si svolge la manifestazione di FdI, è la stessa presidente del Consiglio. Che introduce l'ospite internazionale.

