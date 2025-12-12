Meloni porta Abu Mazen ad Atreju la sua presenza dimostra la centralità dell' Italia

Giorgia Meloni ha incontrato Abu Mazen ad Atreju, sottolineando la centralità dell'Italia nello scenario internazionale. Durante l'incontro, la premier ha ribadito l'impegno italiano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza, ricevendo il sostegno pieno del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese.

© Agi.it - Meloni porta Abu Mazen ad Atreju, "la sua presenza dimostra la centralità dell'Italia" AGI - Palazzo Chigi, poi Atreju. Abu Mazen e Giorgia Meloni. Nell'incontro tra la premier e il presidente dell' Autorità Nazionale Palestinese l' Italia ribadisce "la determinazione a svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza ", raccogliendo il "pieno sostegno" di Mahmoud Abbas. Il fuoriprogramma . Quindi è la volta della kermesse di Fratelli d'Italia, con tanto di fuori programma. Ad accompagnare il leader palestinese a Castel S.Angelo, dove si svolge la manifestazione di FdI, è la stessa presidente del Consiglio. Che introduce l'ospite internazionale. Agi.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bruxelles congela gli asset russi.La Meloni ha ricevuto Abu Mazen.Scioperi e manifestazioni Abu Mazen ad Atreju, Meloni lo accoglie sul palco: “La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano” - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, accolto dalla premier Giorgia Meloni ... fanpage.it

Ad Atreju, Meloni porta sul palco Abu Mazen: l’Italia si accredita come ponte nel Mediterraneo - Un invito che spiazza e un messaggio mirato: tra luci natalizie e diplomazia, la premier sceglie la kermesse di Fratelli d’Italia per rilanciare il ruolo di Roma nel dossier mediorientale ... lasicilia.it

Meloni e la battuta: “Il centrosinistra si porta sfiga come la carta della pagoda” (Adnkronos) - Giorgia Meloni estrae la 'carta della pagoda' nel suo intervento di chiusura a Atreju. La presidente del Consiglio, nel discorso di oggi 14 dicembre, in un passaggio fa r - facebook.com facebook

Atreju 2025, il discorso di Meloni e la stoccata al centrosinistra: "Si porta sfiga da sola, come la carta della pagoda" x.com

