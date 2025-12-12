Meloni porta Abu Mazen ad Atreju la sua presenza dimostra la centralità dell' Italia

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha incontrato Abu Mazen ad Atreju, sottolineando la centralità dell'Italia nello scenario internazionale. Durante l'incontro, la premier ha ribadito l'impegno italiano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza, ricevendo il sostegno pieno del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese.

© Agi.it - Meloni porta Abu Mazen ad Atreju, "la sua presenza dimostra la centralità dell'Italia"

AGI - Palazzo Chigi, poi  AtrejuAbu Mazen  e  Giorgia Meloni. Nell'incontro tra la premier e il presidente dell' Autorità Nazionale Palestinese  l' Italia  ribadisce "la determinazione a svolgere un ruolo di primo piano nella  stabilizzazione e ricostruzione di Gaza ", raccogliendo il "pieno sostegno" di Mahmoud Abbas. Il fuoriprogramma . Quindi è la volta della  kermesse di Fratelli d'Italia, con tanto di fuori programma. Ad accompagnare il  leader palestinese  a Castel S.Angelo, dove si svolge la  manifestazione di FdI, è la stessa presidente del Consiglio. Che introduce l'ospite internazionale. Agi.it

Video Bruxelles congela gli asset russi.La Meloni ha ricevuto Abu Mazen.Scioperi e manifestazioni

