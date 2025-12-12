Meloni i Volenterosi e gli interessi italiani
L'articolo analizza le posizioni di Giorgia Meloni riguardo agli
Gentile direttore, secondo Lei perché la cara Giorgia ci tiene a rimarcare i distinguo dalla politica dei volenterosi, rappresentata dal trio Londra-Parigi-Berlino, nell'appoggiare la politica dell'Ucraina? Non pensa che così operando indebolisce Zelensky? La mancata differenziazione critica da Trump non ritiene che possa causare danni all'Italia, come già avvenuto nel secolo scorso con l'appiattimento politico di Mussolini al dittatore tedesco, che tante tragedie ha procurato allo stesso ed all'Italia intera? Infine perché osteggiare la votazione a maggioranza nel Parlamento europeo, senza la quale è impossibile far progredire l'integrazione europea? Il sottoscritto è favorevole alla creazione degli Stati Uniti d'Europa e Lei? Mi sarebbe gradito conoscere la Sua opinione sui quesiti evidenziati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Antonio Di Bella sull'incontro dei volenterosi a Londra e le strategie dei leader europei: "L'alleato di Meloni nella destra europea? Merz. L'Europa deve contare e contrastare il piano Trump"
Sull' #Ucraina in giornata vertice dei volenterosi in video collegamento. Partecipa la premier #Meloni. Confermato summit a #Berlino lunedì, dubbi sulla presenza di #Trump. Al #Tg2Rai ore 13,00 #11dicembre
Meloni, i "Volenterosi" e gli interessi italiani - È semplicemente una premier che, invece di fare salotti con i volenterosi, preferisce tutelare gli interessi del suo Paese ... Da ilgiornale.it
Ucraina, Meloni conferma il sostegno a Kiev - Aumentare "il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali" dell'Ucraina e dei suoi partner europei, "come la definizione di solide garanzie di sicurezza e l'individuazione di ... Riporta msn.com
