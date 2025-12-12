meloni i volenterosi e gli interessi italiani

L'articolo analizza le posizioni di Giorgia Meloni riguardo agli

Gentile direttore, secondo Lei perché la cara Giorgia ci tiene a rimarcare i distinguo dalla politica dei volenterosi, rappresentata dal trio Londra-Parigi-Berlino, nell'appoggiare la politica dell'Ucraina? Non pensa che così operando indebolisce Zelensky? La mancata differenziazione critica da Trump non ritiene che possa causare danni all'Italia, come già avvenuto nel secolo scorso con l'appiattimento politico di Mussolini al dittatore tedesco, che tante tragedie ha procurato allo stesso ed all'Italia intera? Infine perché osteggiare la votazione a maggioranza nel Parlamento europeo, senza la quale è impossibile far progredire l'integrazione europea? Il sottoscritto è favorevole alla creazione degli Stati Uniti d'Europa e Lei? Mi sarebbe gradito conoscere la Sua opinione sui quesiti evidenziati.