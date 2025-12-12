Meloni i Volenterosi e gli interessi italiani

Ilgiornale.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le posizioni di Giorgia Meloni riguardo agli

Gentile direttore, secondo Lei perché la cara Giorgia ci tiene a rimarcare i distinguo dalla politica dei volenterosi, rappresentata dal trio Londra-Parigi-Berlino, nell'appoggiare la politica dell'Ucraina? Non pensa che così operando indebolisce Zelensky? La mancata differenziazione critica da Trump non ritiene che possa causare danni all'Italia, come già avvenuto nel secolo scorso con l'appiattimento politico di Mussolini al dittatore tedesco, che tante tragedie ha procurato allo stesso ed all'Italia intera? Infine perché osteggiare la votazione a maggioranza nel Parlamento europeo, senza la quale è impossibile far progredire l'integrazione europea? Il sottoscritto è favorevole alla creazione degli Stati Uniti d'Europa e Lei? Mi sarebbe gradito conoscere la Sua opinione sui quesiti evidenziati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

meloni i volenterosi e gli interessi italiani

© Ilgiornale.it - Meloni, i "Volenterosi" e gli interessi italiani

meloni volenterosi interessi italianiMeloni, i "Volenterosi" e gli interessi italiani - È semplicemente una premier che, invece di fare salotti con i volenterosi, preferisce tutelare gli interessi del suo Paese ... Da ilgiornale.it

meloni volenterosi interessi italianiUcraina, Meloni conferma il sostegno a Kiev - Aumentare "il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali" dell'Ucraina e dei suoi partner europei, "come la definizione di solide garanzie di sicurezza e l'individuazione di ... Riporta msn.com

Meloni si smarca dai ‘Volenterosi’: la verità che nessuno ti dice sul piano segreto per l’Ucraina

Video Meloni si smarca dai ‘Volenterosi’: la verità che nessuno ti dice sul piano segreto per l’Ucraina