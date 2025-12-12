Meloni e il computer di fascia altissima | ecco il regalo di Natale dai parlamentari di FdI

A pochi giorni dal Natale, i parlamentari di Fratelli d'Italia si preparano a fare un gesto simbolico per Giorgia Meloni. Come ogni anno, deputati e senatori hanno organizzato una colletta per offrire un regalo alla leader, simbolo di coesione e riconoscimento all’interno del partito. Quest’anno, si parla di un

Natale è alle porte e in Parlamento c'è chi pensa a un regalo per Giorgia Meloni. Come accade ogni anno deputati e senatori di Fratelli d'Italia hanno fatto una colletta per il tradizionale dono da destinare alla presidente del Consiglio e leader del partito. Stavolta la scelta è ricaduta su un. Today.it #PosteItaliane Questa mattina, per una singola operazione in posta, i cittadini aspettano due ore. Un’ora di attesa per la fila ed una allo sportello. Sistemi bloccati e una lentezza incredibile di computer che potevano essere accettabili 20 anni fa. Giorgia Meloni - facebook.com facebook Il nuovo rating del Civicus Monitor è eloquente: l’Italia viene declassata a Paese con “spazio civico ostruito”, allo stesso livello dell’Ungheria di Orbán. È la conferma di ciò che denunciamo da anni: Giorgia Meloni guarda proprio a quel modello, dove il potere x.com © Today.it - Meloni e il "computer di fascia altissima": ecco il regalo di Natale dai parlamentari di FdI

Ho fatto un tatuaggio vero ad Alessandro ma…

Video Ho fatto un tatuaggio vero ad Alessandro ma… Video Ho fatto un tatuaggio vero ad Alessandro ma…