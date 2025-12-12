Meloni dica se sapeva dei piani di Trump per sabotare l’Ue con l’aiutino italiano

L'articolo analizza le recenti rivelazioni sulla Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che suggeriscono un coinvolgimento attivo di Washington nel tentativo di indebolire l'Unione europea. Si approfondiscono inoltre i possibili ruoli e le responsabilità di figure italiane, tra cui Meloni, riguardo ai piani statunitensi per influenzare e ostacolare l'unità europea.

La Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti conferma che Washington lavora per sabotare l’Unione europea. Tra i Paesi più vulnerabili sono indicati l’Ungheria, la Polonia e l’Austria, roccaforti di un’estrema destra sovranista, antieuropeista e contraria allo stato di diritto. A questi si aggiunge l’Italia: un Paese fondatore dell’Ue diventato ventre molle dell’Europa occidentale. È difficile pensare che Giorgia Meloni non fosse al corrente di simili piani. È improbabile che Washington abbia classificato l’Italia tra i Paesi disponibili a collaborare per abbattere l’Europa, senza che nessuno abbia mai parlato con la presidente del Consiglio o qualcuno a lei vicino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it