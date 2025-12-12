Meloni conquista l’Europa Forza Italia cerca identità I movimenti nella coalizione visti da Castellani

L'articolo analizza i recenti sviluppi della scena politica italiana, con particolare attenzione alle dinamiche di Forza Italia e alla crescita di Giorgia Meloni in Europa. Si esplorano le sfide interne al partito, le strategie di rinnovamento e le implicazioni del panorama politico attuale, in un contesto di mutamenti e di nuove alleanze a livello nazionale e internazionale.

Forza Italia è di nuovo davanti allo specchio. Le parole di Pier Silvio Berlusconi, che ha invitato il partito a cambiare volto e a rinnovarsi, hanno riaperto un dibattito che covava da mesi: come traghettare la creatura politica fondata da suo padre nella stagione del dopo-Berlusconi, tra equilibri di governo, pressioni familiari e una leadership — quella di Antonio Tajani — che oggi coincide più con la diplomazia estera che con la battaglia politica quotidiana. In un centrodestra che evolve in fretta, tra un Ecr in ascesa e una presidente del Consiglio sempre più riconosciuta sul piano internazionale, Formiche. Formiche.net

