Meloni con Abu Mazen sul palco di Atreju | Sua presenza qui fa giustizia di falsità sul governo

12 dic 2025

Durante l'evento di Atreju, Giorgia Meloni ha accolto con entusiasmo la presenza di Abu Mazen, sottolineando come la sua presenza contribuisca a chiarire le inesattezze sul governo italiano degli ultimi anni. Meloni ha invitato i presenti a dare il benvenuto al presidente dell’Autorità nazionale palestinese, evidenziando l'importanza di questo incontro.

“La presenza di questo leader stasera fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni e, quindi, vi prego di aiutarmi a far sentire tutto il benvenuto della platea di Atreju al presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen “. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentando il leader dell’Anp, Mahmoud Abbas, ospite oggi ad Atreju, a Roma. “Italia centrale in difficile crisi”. “Io ci ho tenuto a tornare su questo palco – palco che ho già visto qualche volta – per presentare il prossimo ospite di questa 27esima edizione. Lapresse.it

