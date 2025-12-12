Meloni con Abu Mazen ad Atreju | Questione mediorientale al centro del nostro lavoro

Durante l’evento Atreju, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese, sottolineando l’importanza di mettere al centro del proprio impegno la questione mediorientale. L’incontro ha evidenziato l’attenzione italiana verso i temi di stabilità e pace nella regione, in un momento di particolare rilevanza diplomatica.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Atreju presenta il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. "E' una partecipazione a cui tengo particolarmente, perché la questione di cui ci occupiamo ora è stata, ovviamente, una di quelle su cui abbiamo lavorato di più negli ultimi anni, soprattutto come Governo italiano: la questione mediorientale. E fa giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni".

