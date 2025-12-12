Meloni accoglie Abu Mazen sul palco di Atreju | Sua presenza fa giustizia di tante bugie su di noi – Il video

Durante l'evento Atreju, la premier Meloni ha accolto il presidente palestinese Abu Mazen, sottolineando l'importanza della presenza di quest'ultimo per evidenziare il ruolo centrale dell’Italia nel processo di pace in Medio Oriente e per smentire alcune narrative negative sul governo italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Presenza di Abu Mazen qui stasera dimostra la centralità dell'Italia nel processo di pace in Medio Oriente, e fa giustizia di tante bugie dette sul Governo italiano" così la premier Meloni accoglie il presidente palestinese Abu Mazen ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

