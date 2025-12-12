Medio Oriente a Gaza morti di freddo altri due bambini

Nel contesto del Medio Oriente, mentre si avvicinano possibili sviluppi positivi per la pace, la situazione a Gaza rimane critica. I recenti periodi di freddo hanno aggravato le sofferenze della popolazione, con altri due bambini che hanno perso la vita. La regione continua a vivere una complessa realtà di speranze e crisi umanitarie.

In Medio Oriente, se da una parte si fanno più concrete le ipotesi di un piano per la seconda fase dell’accordo di pace, dall’altra resta il dramma di Gaza. Dopo la neonata morta ieri, oggi altri due bimbi hanno perso la vita per il freddo. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. Tv2000.it Gaza, media: "Un altro neonato e un bambino di 9 anni morti di freddo" - Un neonato è morto questa mattina nella Striscia, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. tg24.sky.it Media, 'uno altro neonato e un bambino di 9 anni morti di freddo a Gaza' - Un neonato è morto questa mattina a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. ansa.it MEDIO ORIENTE | Un neonato è morto questa mattina a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. Lo riportano Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa. #ANSA - facebook.com Facebook MEDIO ORIENTE | Un neonato è morto questa mattina a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. Lo riportano Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa. #ANSA X.com © Tv2000.it - Medio Oriente, a Gaza morti di freddo altri due bambini

Medio Oriente, 18 morti in attacco al mercato di Gaza

Video Medio Oriente, 18 morti in attacco al mercato di Gaza Video Medio Oriente, 18 morti in attacco al mercato di Gaza