medio oriente a gaza il freddo uccide i bambini

12 dic 2025

Nel contesto del conflitto a Gaza, oltre alle bombe e alla fame, il freddo sta contribuendo alla crisi umanitaria, colpendo in modo particolare i bambini. La situazione si aggrava con condizioni climatiche estreme, rendendo ancora più difficile il vivere quotidiano nella regione.

Dopo le bombe e la fame, a Gaza si muore anche per il freddo, che colpisce soprattutto i bambini. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. Tv2000.it

medio oriente gaza freddoMedia, 'uno altro neonato e un bambino di 9 anni morti di freddo a Gaza' - Un neonato è morto questa mattina a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. ansa.it

medio oriente gaza freddoTrump: «Lavoriamo duramente su Gaza, con Netanyahu andiamo d'accordo» - Per la prima volta Amnesty International accusa Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità du ... corriere.it

