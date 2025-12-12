Medicina gli studenti che hanno contestato Bernini | Se noi siamo inutili lei cosa ci fa al governo?

Durante un evento ad Atreju, la ministra Bernini ha avuto un confronto acceso con studenti del semestre filtro in medicina, ai quali ha risposto con toni duri, definendoli

Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli "poveri comunisti" e "inutili". Fanpage.it ha parlato proprio con loro per raccontare le difficoltà e la pressione del sistema d'ingresso a Medicina. Fanpage.it

Perché Bernini ad Atreju ha chiamato gli studenti “poveri comunisti” e cosa c’entra il test di Medicina - La ministra dell'Università Anna Maria Bernini è stata contestata ieri ad Atreju da un gruppo di studenti: "Non ce la facciamo più, con il semestre ... fanpage.it

Semestre Aperto Medicina, la ministra Bernini contestata dagli studenti. Per gli errori in Fisica, 1 punto in più a tutti - La Ministra dell'Università durante il suo intervento ad Atreju 2025 ha avuto un acceso dibattito con alcuni studenti: “Rischiamo di perdere un anno”. skuola.net

Le testimonianze di studenti e studentesse che stanno provando l'accesso a Medicina. “Il semestre filtro è nato male e rischia di finire peggio. Va ripensato da zero” ? - facebook.com facebook

Test di medicina. Chi li ha pensati è peggio degli studenti (di G. Corbellini) x.com