Medicina gli studenti che hanno contestato Bernini | Se noi siamo inutili lei cosa ci fa al governo?

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento ad Atreju, la ministra Bernini ha avuto un confronto acceso con studenti del semestre filtro in medicina, ai quali ha risposto con toni duri, definendoli

Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli "poveri comunisti" e "inutili". Fanpage.it ha parlato proprio con loro per raccontare le difficoltà e la pressione del sistema d'ingresso a Medicina. Fanpage.it

medicina studenti hanno contestatoPerché Bernini ad Atreju ha chiamato gli studenti “poveri comunisti” e cosa c’entra il test di Medicina - La ministra dell'Università Anna Maria Bernini è stata contestata ieri ad Atreju da un gruppo di studenti: "Non ce la facciamo più, con il semestre ... fanpage.it

medicina studenti hanno contestatoSemestre Aperto Medicina, la ministra Bernini contestata dagli studenti. Per gli errori in Fisica, 1 punto in più a tutti - La Ministra dell'Università durante il suo intervento ad Atreju 2025 ha avuto un acceso dibattito con alcuni studenti: “Rischiamo di perdere un anno”. skuola.net

Immagine generica

Bernini contestata dagli studenti di Medicina. Lei replica: «Siete dei poveri comunisti»

Video Bernini contestata dagli studenti di Medicina. Lei replica: «Siete dei poveri comunisti»