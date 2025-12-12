Medicina ginecologi | Il congresso Sigo n100 mette al centro ‘Il tempo delle donne

Il Congresso numero 100 della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) si apre il 14 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari, concentrandosi su “Il tempo delle donne”. L’evento riunisce esperti per discutere i più recenti progressi scientifici e le sfide emergenti nella salute femminile, offrendo un importante momento di confronto e approfondimento nel settore.

(Adnkronos) – I più recenti progressi scientifici e le sfide emergenti nella salute della donna sono al centro Congresso numero 100 della Società italiana di ginecologia e ostetricia – Sigo (Aogoi, Agui, Agite) che si apre il 14 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari. All'appuntamento storico sono attesi oltre tremila specialisti da tutta Italia e .

