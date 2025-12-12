Medicina appello di uno studente reggino a Mattarella per annullare il semestre filtro
Uno studente di Reggio Calabria ha rivolto un appello al Presidente Mattarella chiedendo l'annullamento del semestre filtro in Medicina. La richiesta mira a permettere a tutti gli studenti coinvolti di iscriversi direttamente al primo anno, evitando le difficoltà legate alla selezione e garantendo un percorso più equo e accessibile nel percorso di studi medici.
L'annullamento del semestre filtro e la possibilità, per tutti gli studenti coinvolti, di iscriversi al primo anno di Medicina. Sono questi i temi oggetto dell'accorato appello di uno studente reggino, Agostino Veronese, al presidente della Repubblica. In una lettera inviata a Sergio Mattarella.
