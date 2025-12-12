Mediaset accelera il weekend | maratona di soap turche prima di Natale

Mediaset si prepara a dominare il weekend con una maratona di soap turche prima di Natale, puntando a catturare l'attenzione degli spettatori durante le festività. La rete ha deciso di rimodulare la propria programmazione per offrire intrattenimento continuo, creando un clima di attesa e spettacolo nel countdown verso le festività natalizie.

Il conto alla rovescia per le festività è iniziato e anche Mediaset si prepara a rimodellare la propria programmazione in vista del periodo natalizio. La rete ha scelto di puntare ancora più forte sul suo cavallo di battaglia: le soap turche, diventate ormai la vera forza del pomeriggio e del fine settimana di Canale 5. Per questo, l’azienda ha deciso di intensificare gli appuntamenti nel weekend, trasformando le giornate di sabato e domenica in una vera e propria maratona di storie, emozioni e colpi di scena. Nel dettaglio, il sabato pomeriggio vedrà un allungamento dell’orario dedicato a La forza di una donna, che partirà in anticipo rispetto alle scorse settimane per offrire un episodio più ricco e continuo. Caffeinamagazine.it

