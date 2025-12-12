Media | Kyiv pronta ad accettare zona demilitarizzata

Kyiv avrebbe manifestato la disponibilità a considerare l'istituzione di una zona demilitarizzata nel Donbass, secondo quanto riportato da Le Monde. La proposta mira a favorire un percorso di pace e ridurre le tensioni nella regione, aprendo nuove possibilità per i negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto.

Kyiv sarebbe disposta ad accettare l’istituzione di una fascia demilitarizzata nel Donbass, secondo quanto riportato da Le Monde. L’area riguarderebbe entrambi i lati della linea di separazione e, secondo il quotidiano francese, avrebbe già ottenuto il via libera europeo. La regione potrebbe essere affidata al controllo di una missione internazionale, con un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Intanto consigliere presidenziale del Cremlino Yuri Ushakov ha espresso scetticismo sul percorso negoziale in corso tra Washington, Kyiv e governi europei, affermando che «Non credo che saremo completamente soddisfatti» dei nuovi progetti discussi. 🔗 Leggi su Lettera43.it