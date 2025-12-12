Meccanotecnica sessant’anni di evoluzione nella legatoria industriale

Meccanotecnica celebra i suoi settant’anni di attività nel settore della legatoria industriale, segnati da innovazione e crescita continua. Con un sito rinnovato e più performante, l’azienda bergamasca potenzia la propria presenza digitale, consolidando la leadership mondiale nella finitura del libro e offrendo un’esperienza digitale all’avanguardia.

Un sito aggiornato per un'esperienza digitale rinnovata: l'azienda bergamasca investe nell'innovazione online per rafforzare il proprio ruolo di leader mondiale nella finitura del libro. Negli ultimi decenni, la produzione editoriale ha vissuto profondi cambiamenti: tirature ridotte, personalizzazione dei contenuti, integrazione con flussi digitali. In questo contesto, l'evoluzione tecnologica della legatoria è diventata un elemento chiave per garantire efficienza, qualità e continuità. Meccanotecnica, fondata nel 1964 a Torre de' Roveri in provincia di Bergamo, ha attraversato tutte queste fasi, costruendo un percorso solido fatto di innovazione, ingegneria e conoscenza del settore.

