Me contro Te matrimonio a pagamento | biglietti fino a 110 euro e frecciata di Selvaggia Lucarelli

I Me contro Te annunciano il loro matrimonio, trasformandolo in uno spettacolo accessibile ai fan tramite biglietti a pagamento fino a 110 euro. La scelta ha suscitato reazioni, tra cui una frecciata di Selvaggia Lucarelli, che commenta il carattere singolare di questo evento.

I Me contro Te si sposano, finalmente. ma il loro matrimonio sarà uno show al quale potranno partecipare i fan paganti. A meno che i due Youtuber non decidano di unirsi in chiesa o civilmente, quello che è stato annunciato oggi per il 5 settembre 2026 all’Arena Milano è solo uno spettacolo a tema nuziale, per il quale sono già in vendita i biglietti, con prezzi che vanno dai 48 a 110 euro per chi può permettersi la Poltronissima Gold. Ed è previsto anche il Meet and Greet con Luì e Sofì, con biglietti a parte che costano 250 euro. “Sarà qualcosa di mai visto prima” – assicurano i due su IG – “Faremo la storia dei Me contro Te”. Cinemaserietv.it

Me Contro Te, matrimonio sul palco all'Arena Milano: data e prezzi dei biglietti di The Wedding Show

