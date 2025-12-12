MaxiMall Pompeii compie 1 anno | festa musica e una maxi torta per grandi e piccini

MaxiMall Pompeii celebra il suo primo anniversario con una giornata all'insegna di festa, musica e divertimento. Un evento speciale dedicato a grandi e piccini, che ha visto protagonista una maxi torta e momenti di spettacolo, rendendo indimenticabile il primo anno del centro commerciale più performante della Campania.

Un pomeriggio di festa tra musica, tradizione e spettacolo per celebrare il primo anno del centro commerciale più performante della Campania.. Il 14 dicembre il MaxiMall Pompeii spegne la sua prima candelina e invita il pubblico a un pomeriggio di festa dedicato a grandi e piccini, tra musica dal vivo, cori natalizi e una torta gigante celebrativa. Ospite d’eccezione e madrina dell’evento sarà Monica Sarnelli, voce amatissima dal pubblico campano: la cantante salirà sul palco per un live show in cui interpreterà alcuni dei suoi brani più noti e accompagnerà il momento ufficiale del taglio della torta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - MaxiMall Pompeii compie 1 anno: festa, musica e una maxi torta per grandi e piccini

